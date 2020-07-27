عاصي الحلاني: أغنية "أيوة يا مصريين" تؤكد حبي للشعب المصري

انتهى الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة لمصر والمصريين بعنوان "أيوة يا مصريين" لطرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، وسيتم إهداءها للقنوات والإذاعات المصرية.

أشار الحلاني لـ"الوطن" بأنه دوما محب للغناء باللهجة المصرية ومقدر للدولة المصرية ويفضل دائما الغناء لها.

وأضاف أن الأغنية الجديدة ليست الأولى له فى الغناء لمصر، فسبق له أن قدم لها أغنيات منها "عظيمة يا مصر" و"نسائم الحرية".

عاصي الحلاني، كان قد تصدر التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرحه بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ 25.

كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع، أغنيته الأولى "بعشقك"، وهي أغنيته المصرية التى سيتم طرحها بالألبوم.

ونشر "الحلاني" أغنية "رجعتيني لبدايتي"، رفقة بوسترها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "بصوته الرائع يغني فارس الغناء عاصي الحلاني.. بكل حب لزوجته.. رجعتيني لبدايتي".

والأغنية كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، للمخرج أحمد المنجد.