الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت يروي لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم مصري يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل مواطن كويتي.

وقال وليد محمد، المصري صاحب الواقعة المقيم بالكويت، إن المواطن الكويتي تعدى عليه بعدما أخبره بأن الرقم المساهم "كارت الشراء"، وكان أمامه عميل آخر، وحينما حدثه بأسلوب طيب وجده يصيح بصوت عالي، فحاول تهدئته وأبلغه أن يراجع المدير.

وأضاف وليد في اتصال لـ"لوطن": "حينما صفعني التزمت الهدوء وقلت له (أنت محدش يلوم عليك)، وزوجته قالت لي (آسفين ده مجنون)، ووجدت تعاطفا من رئيس الجمعية وهو كويتي الجنسية وقدم استقالته ويشهد الله أنه شخصية محترمة، ووجدت مساندة من الإدارة أيضا ومحاميين كويتيين وتواصلت معي السفارة المصرية وأبلغوني أن حقي لن يضيع".

وتابع: "تم إلقاء القبض عليه عندما انتشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي".

واختتم حديثه لـ"الوطن": "أعمل في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف، وأنا من المقطم بمحافظة القاهرة، وحاصل على دبلوم، وهذه أول مرة يحدث لي مثل هذه الواقعة، لكن المواطنين الكويتيين وقفوا معي اليوم وقفة لا مثيل لها".

من جهة أخرى، أبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه وفقا لموقع "إرم نيوز".

وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل المصري.

وأبدى معلقون على المقطع الصوتي امتعاضهم مما تعرض له الوافد المصري، مشيرين إلى أن المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه الأفعال.

وقال بيان صادر عن وزارة الهجرة، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت ​مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".