الشاب المعتدى عليه في الكويت: "لم أتنازل.. في ناس مابترضاش بالظلم"

حكى وليد صلاح، المحاسب المصري "كاشير" جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل كويتي.

وقال "صلاح"، خلال تصريحات لموقع "المجلس" الإلكتروني الكويتي: "سألت زبون عن رقم مساهم، وقالي مفيش، فالزبون التاني اللي ضربني، كان عاوز يحط الرقم المساهم، فقلتله ممنوع، قالي مش بكيفك، وضربني بالكف 3 مرات، ومتنازلتش، ومحدش عملي قضية، في ناس كتير كويسة ومابترضاش بالظلم وبشكر الكويت والقانون الكويتي وجزاهم الله خيرًا على اللي عملوه معاه".

بدوره قال المحامي ماضي الماضي، إنه يتواجد أما مخفر "قسم شرطة" ميناء عبدالله، نصرة للمظلوم، حيث قدم الشكوى وجرى استدعاء المتهم وجار التحقيق معه، ولم يتم أي تنازل: "هناك تنازل شفهي لا نعلم عنه، لكننا قمنا البلاغ في مخفر صباح الأحمد".

فيديو/ محاسب «كاشير» جمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية وليد صلاح يحكي تفاصيل حادثة الاعتداء عليه. pic.twitter.com/3eB2PHODau — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، تعرض فيه مصري مقيم بدولة الكويت يعمل "كاشير" بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكّدت مكرم، تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، شدد السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح قنصل عام مصر بالكويت، أنَّه تمّ إلقاء القبض على المعتدي وتمّ تسجيل القضية جنحة ويتمّ متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تمّ الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".