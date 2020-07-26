"أفراح القبة" على المسرح العائم ثاني أيام العيد

تستعد فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح لعرض "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل ثاني أيام عيد الأضحى في تمام الساعة السابعة مساء يوميا.

وتدور أحداث الرواية خلال فتره السبعينيات، حول ممثلى فرقة مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة).

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.