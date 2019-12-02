إياد نصار: أفضل القصص المبنية على رواية و"أفراح القبة" سابق لوقته

قال الفنان إياد نصار، إنه يفضل تجسيد الأعمال الدرامية والفنية، التي تكون قصتها مبنية على رواية أدبية.

وفسر نصار سبب تفضيله للروايات الأدبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، على فضائة "الحدث"، قائلًا: "في الظروف دي بفضل الرواية عشان رمضان بيقرب بنكون مستعجلين، ولازم أكون عارف الشخصية بتبتدي فين وتنتهي فين، المعالجة بتبقى معانا، لكن أوقات بتتغير حسب الظروف".

وعن "أفراح القبة"، أكد نصار أنه مشروع المخرج محمد ياسين، مشيرًا إلى أنه شهد تكريم الأديب الراحل نجيب محفوظ: "استندنا إلى روايات كثيرة له مثل اللص والكلاب، وكنت واثقًا في محمد ياسين، وفي بداية تصوير المسلسل قلت لمحمد ياسين إنني لا أشعر بشخصية طارق رمضان التي أجسدها، لكنه أحب هذا الشعور، لأن طارق رمضان كان لا يشعر بنفسه أصلًا، بإحساسه بالتهميش.

وأضاف: "أفراح القبة كان مسلسلا سابقا لوقته بـ5 سنوات، حاليًا المسلسل بيتشاف، لأنه خرج عن طريقة السرد الطبيعي للمسلسل، وحاليًا بياخد السوكسيه بتاعه"، موضحا أن بعض الممثلين رفضوا المشاركة فيه حتى يشاركوا في أعمال قريبة من الناس، وأنه لا يعتبر أن دوره خدمة الناس، ولكن الارتقاء بهم.