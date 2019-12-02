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إياد نصار: أفضل القصص المبنية على رواية و"أفراح القبة" سابق لوقته

إياد نصار: أفضل القصص المبنية على رواية و"أفراح القبة" سابق لوقته

تعليم بجنيه.. فصل متعددي الإعاقة في بنها يستقبل 6 طلاب

تعليم بجنيه.. فصل متعددي الإعاقة في بنها يستقبل 6 طلاب

18 فصلا وملعب ومؤسسة خيرية.. تفاصيل معهد محمد صلاح الأزهري بقريته

18 فصلا وملعب ومؤسسة خيرية.. تفاصيل معهد محمد صلاح الأزهري بقريته

صاحب عربة الحواديت يكشف كواليس فوزه في المبادرات الإنسانية

صاحب عربة الحواديت يكشف كواليس فوزه في المبادرات الإنسانية

عاجل.. البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسة مساءلة ترامب بشأن أوكرانيا

عاجل.. البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسة مساءلة ترامب بشأن أوكرانيا

"البورسعيدية جدعان".. مبادرة لتكريم "الناس الشقيانة"

"البورسعيدية جدعان".. مبادرة لتكريم "الناس الشقيانة"

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للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار

سيارات وحواسيب وهواتف محمولة.. تفاصيل مزاد جمرك مطار القاهرة 11 ديسمبر

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