كريم أبو زيد يطرح "الدنيا حلوة" في عيد الأضحى

انتهى الفنان كريم أبو زيد من تسجيل أغنية الدنيا حلوة تمهيدا لطرحها بعيد الأضحى المقبل على اليوتيوب والسوشيال ميديا.

ويستعد كريم في الفترة الحالية لطرح ألبوم جديد يحمل عنوان "فكك من الناس"، ومن ضمن الأغانى "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان وتوزيع أشرف محمود أبوزيد وألحان كريم أبو زيد وأغنية "وعيونها" من ألحانه وكلمات محمد جمعة وتوزيع نور برديوسر وجيتار مصطفى اصلان وأغنية "دنية ربنا" من كلماته والحانه وتوزيع اشرف محمود ابو زيد وأغنية "الدنيا حلوة" من كلماته والحانه وتوزيع نور برديوسر.