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اليوم.. انطلاق فاعليات مبادرة "بنية رقمية" بحضور 3 وزراء

الفعاليات بحضور محافظ البنك المركزي

كتب:

حسن عثمان
08:00 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
وزير الاتصالات

وزير الاتصالات

تنطلق اليوم الاثنين، فاعليات مبادرة "بنية رقمية" والتي تهدف لتقديم الدعم للقطاعات التجارية والمؤسسية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات حضور كلاً من: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية كابيتال"، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.

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