بعد البقاء في الدوري الإنجليزي.. والد أحمد المحمدي: مبروك ابني الغالي

عبر والد اللاعب أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، عن فرحته بعدما ضمن فريق ابنه البقاء في الدوري، بعد تعادله الأحد، مع مضيفه فريق ويست هام يونايتد.

وقال والد اللاعب، أنه هنأ ابنه بالبقاء في الدوري الإنجليزي وعدم الهبوط، وأنه كان طوال اليوم متوترا، وبعد تناول الإفطار، تواصل مع نجله هنأه على البقاء في الدوري الإنجليزي،

وأكد والد اللاعب أنه أرسل رسالة عبر موقع "واتس اب"، لابنه مضمونها "ألف مبروك ابنى الغالي البقاء في الدوري الانجليزي دعواتنا دائما بالتوفيق".