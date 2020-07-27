استاذ معهد وقاية النباتات: حبوب الغلال قاتلة ولا يجوز تداولها

قال الدكتور عادل عبداللطيف، أستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، إن "حبوب الغلال" تستخدم للحفاظ على الغلال من السوس والخنافس وباقي الحشرات التي قد تؤثر في الحبوب والغلال، حتى يتبخر الغاز منها مدة 3 أيام في الصيف و5 أيام في الشتاء.

وأضاف "عبداللطيف" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن حبوب الغلال لا تترك أثار سامة ويسمح بتحويل تلك الحبوب إلى ماكولات بعد التهوية، وهي ليست لها بديلا لمكافحة حشرات المخازن ذات الطبيعة الخاصة التي تختلف عن الحشرات في الحقول، موضحا أن تلك الحشرات من شأنها تدمير الحبوب والغلال وتؤدى إلى فساده.

وأكد أن حبوب الغلال لا يجوز بيعها لأي شخص، ولكن يجب بيعها لأصحاب صوامع الغلال وذلك لحفظ الغلال المصرية ويتم جلبها لتلك الأماكن: "دربنا حوالي 50 واحد علشان يقدروا يتعاملوا معاها، ولو فيه علب عند تجار المبيدات وزارة الزراعة منعاها نهائيا"، مشيرا إلى أنه يجب تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية الدولة لعدم تداول حبوب الغلال بين المواطنين.