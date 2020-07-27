بعد غياب 18 عاما.. نجاة الصغيرة تظهر منتقبة بعد تصدع عمارة الزمالك

"رب ضارة نافعة".. مثل ينطبق على كارثة تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك بعد أن تسببت في ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، بعد اختفاء عن الأضواء منذ إعلان اعتزالها 2002.

صور متداولة لسيدة تغطي وجهها أكدت مصادر لـ "الوطن" أنها الفنانة نجاة الصغيرة والتي ظهرت، لأول مرة منذ سنوات طويلة أمام عدسات الكاميرات منذ ساعات قليلة بعد الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلي بشارع عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

ورفضت "نجاة" البالغة من العمر الآن 81 عاما الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، كما أنها لم تفصح عن هويتها الحقيقية أمام الكاميرات والمصورين.

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة نجاة الصغيرة، وهي جالسة فى الشارع.

وعلمت "الوطن" من مصادرها أن الفنانة الكبيرة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب أربعة سنوات وذلك من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

كما أشار المصدر بأن نجاة الصغيرة لا ترتدي النقاب بشكله المعروف، انما هي تغطي وجهها فقط من أجل الاحتشام وأيضا لعدم تقرب الناس لها وسؤالها عن غيابها.

ونجاة الصغيرة من أشهر رموز الموسيقى والغناء في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين وهي شقيقة سندريلا الشاشة الفنانة الراحلة سعاد حسني.