طارق علام لـ"الوطن": هناك خطة لإعادة "كلام من دهب".. وأبحث عن ممول

أكد الإعلامي طارق علام، أن النجاح الكبير الذي حققه برنامجه "كلام من دهب"، مازال صداه مستمرا حتى الآن.

وقال "طارق" لـ "الوطن": "الحمدلله حب الناس لبرنامجي "كلام من دهب" رغم كل هذه السنوات مازلت احصده حتى الآن، فقد فوجئت أن الجمهور مازال يتابع البرنامج ويتفاعل معه، لذا أدرس فكره تقديم البرنامج مرة أخرى وأكيد طبعا بشكل جديد ومختلف عن زمان فبالتأكيد لن نكتفي بالجنيه الذهب فقط".

وأضاف الإعلامي، "المشكلة التي تواجهني حاليا هي الإنتاج، الفكرة موجودة وجاهزة على التنفيذ لكني انتظر ممولا لها، اتذكر حلقات البرنامج وقت عرضه كان لها صدى كبيرا لدرجة أنني كنت أدخل التلفزيون في زحمة بسبب الجمهور والمعجبين واطلع من التلفزيون بنفس الطريقة وهذا كان يسعدني جدا".