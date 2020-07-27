الدولار يهوى وسط توقعات بتساهل أكبر للمركزي الأمريكي إزاء التضخم

هوى الدولار الاثنين فيما أبعد تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية، مع مراهنة أكبر على أنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير لتحول آخر في توقعاته هذا الأسبوع.

ونزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في 4 أشهر أمام الين الياباني وأدنى مستوى في 22 شهرا أمام اليورو، وأقل مستوى في 5 أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما سجل الذهب مستوى مرتفع قياسيا.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء بعدما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي تعثر تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة.

وفي حين لا يُنتظر صدور إعلانات مهمة، يتوقع محللون احتمال أن يشرع صانعو السياسات في التمهيد لتحرك آخر في سبتمبر أو الربع الأخيرة.

وقد يؤكد البنك المركزي الأمريكي التلميحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن مزايا تحديد متوسط للتضخم المستهدف، ما يتيح ابقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.1725 دولار، وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الاسترليني والدولار السنغافوري ذروة 4 أشهر ونصف الشهر.

وسجل الإسترليني 1.2842 دولار واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7134 أمام نظيره الامريكي والدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي، منخفضا على نحو طفيف عن أعلى مستوياته منذ يناير.