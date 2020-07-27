فيديو.. مصطفى قمر يغني مع شقيقه في ألبوم "لمن يهمه الأمر2"

كشف الفنان مصطفى قمر، عن مشاركته لشقيقه ياسر قمر، تسجيل أغنية جديدة معًا في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" المرتقب نزوله قريبًا.

ونشر مصطفى قمر، فيديو وشقيقه عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلًا: قريبًا، اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها "مسافر" مغنيها مع أخويا ياسر قمر في ألبوم "لمن يهمه الأمر2".

وتابع: اسمعوا ياسر مغني حلو قوي ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع اللي عامل هارموني للألبوم وكمان معانا ماجد يحيى عازف الباص جيتار العالمي، استنوا الألبوم ده تجربة خاصة جدًا.

وأضاف "وفرحان إن ياسر أخويا مغني معايا، كلمات الراحل صديق العمر سامح العجمي وألحان الملحن المبدع أشرف السرخوجلي عشرة السنين".

وكان مصطفى قمر، قد نشر عبر "إنستجرام" بوستر ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: "بدء العد التنازلي قريبًا جدًا.. لمن يهمه الأمر2 أسماء الأغاني كالتالي.. حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني".

وطرح مصطفى قمر، ألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول منذ 20 عامًا والجزء الثاني من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم سيجري طرحه خلال أيام.

وطُرح آخر ألبومات مصطفى قمر العام الماضي بعنوان "ضحكت ليا" وتضمن 10 أغنيات.