فيديو.. مصطفى قمر يغني مع شقيقه في ألبوم "لمن يهمه الأمر2"

قريبا ......اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها "مسافر" مغنيها مع اخويا ياسر قمر في البوم "لمن يهمه الامر ٢" اسمعوا ياسر مغني حلو قوي ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع اللي عامل هارموني للالبوم وكمان معانا ماجد يحي عازف الباص جيتار العالمي استنوا الالبوم ده تجربة خاصة جدا وفرحان ان ياسر اخويا مغني معايا.كلمات الراحل صديق العمر سامح العجمي والحان الملحن المبدع اشرف السرخوجلي عشرة السنين.