أمريكا: عودة "احتجاجات السود".. وسقوط قتيل

تجددت بقوة احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» فى الولايات المتحدة، مساء أمس ، خصوصاً فى مدينة «سياتل»، وسط اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أوقعت قتيلاً وعشرات الجرحى.

وعادت الاحتجاجات فى «سياتل» على أثر اشتباكات عنيفة بين ناشطين وضباط اتحاديين فى مدينة «بورتلاند» المجاورة بولاية «أوريجون».

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 45 شخصاً، بعد إضرام المتظاهرين النار، مساء أمس، فى أحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة فى كينج كاونتى.

وأضافت أن 21 فرداً من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف أخرى، وفق ما نقلت قناة «العربية».

وفى ذات السياق، أحرق متظاهرون، اليوم، المحكمة المحلية ومقر الشرطة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأضرم متظاهرون النار فى محكمة مقاطعة ألاميدا، وألقوا قنابل حارقة على مركز الشرطة وحطموا النوافذ وشوهوا كل ما يتعلق بالسلطات فى المنطقة.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن شخصاً قُتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال الاحتجاج بوسط مدينة أوستن فى ولاية تكساس، اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسلاح نارى، مساء أمس، فى مدينة لويسفيل بولاية كنتاكى.

فى سياق منفصل تجمع آلاف المحتجين فى مدينة «القدس المحتلة» أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، لمطالبته بالاستقالة من منصبه.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «فاسد، مللنا منك»، و«منفصل عن الواقع»، و«أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة».

وطالب المتظاهرون باستقالة «نتنياهو»، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة فى 3 قضايا.