سويسرا تتمم أول صفقة مع إيران لتجارة المواد الإنسانية

ذكرت حكومة بيرن اليوم الاثنين أنّ شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة المواد الإنسانية مع إيران.

وبدأت قناة ‭‭)‬‬الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية‭‭(‬‬ الخاصة بتوصيل المواد الغذائية والدواء إلى إيران، إجراء عمليات تجريبية في يناير، لتزويد الشعب الذي يعاني من المصاعب بالسلع السويسرية دون انتهاك العقوبات الأمريكية وفقا لقناة "العربية".

وأوضحت أمانة الشؤون الاقتصادية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نود التشديد على أنّ تفعيل الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية يمضي قدما".

وأضافت أنّه "جرى الموافقة بالفعل على عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات. من المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".