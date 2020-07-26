الحوثيون: نحن مع إيران في حرب مفتوحة ضد أمريكا وإسرائيل

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، محمد البخيتي، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في محور واحد مع إيران في حرب مفتوحة ضد أمريكا وإسرائيل في المنطقة.

وأضاف البخيتي، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "طبيعة رد جماعته على اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة مدنية إيرانية، متروك لحينه، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أنصار الله ليست بديلا عن إيران في الرد".

وأوضح أن "بيان المكتب السياسي لأنصار الله، أكد وقوف الشعب اليمني مع كل أحرار الأمة ضد الطغيان الأمريكي".

وأشار إلى أنه "يعتبر أنصار الله كحركة مقاومة ومحور مقاومة شيء واحد ضد الهيمنة الأمريكية".

وتابع "شكل الرد متروك لوقته وحينه، لافتا إلى أن الجماعة وإيران محور واحد في حرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل في المنطقة".

وكانت جماعة أنصار الله قد أبدت استعدادها، في وقت سابق، للمشاركة في أي رد إيراني، على المضايقة الأمريكية التي تعرضت لها طائرة "ماهان" الإيرانية في الأجواء السورية، وأدت إلي إصابة عدد من ركاب الرحلة المتوجهة من طهران إلى بيروت.

وأضافت أن "اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية، اعتداء سافر وتجاوز للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل".