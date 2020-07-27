محكمة الإسكندرية تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الشيوخ

أعلنت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار محمد المشد، اليوم، عن القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية حيث النظام الفردي والقوائم، وذلك بعد انتهاء الطعون وقرارات محكمة القضاء الإداري العليا في القاهرة، بالإضافة إلى انسحاب مرشحين آخرين.

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين الفردي وعددهم 67 مرشحا فرديا عن أحزاب ومستقل، فيما بلغت القوائم قائمة واحدة فقط وهي قائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إنه تم إعلان الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك حيث الانتهاء من الطعون وقرارات المحكمة.

واضاف أن مرشح حزب النور، انسحب بعد قبول دعوى عودته للانتخابات من محكمة القضاء الإداري.