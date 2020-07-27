قومي المرأة ببني سويف يدعم مرشحات الشيوخ بتدريب مجاني

أعلن المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، بقيادة نرمين محمود مقرر الفرع عن تنظيم الإدارة العامة للتدريب بالمجلس دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، للمرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ الراغبات في الحصول على دعم فني لتنمية مهاراتهن الذاتية تحت رعاية وإشراف الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، "يأتي ذلك حرصاً من المجلس على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها محوراً هاماً من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتزامناً مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ القادم والمزمع عقده يومي 9 ـ 10 أغسطس 2020 في الخارج، ويومي 11 و 12 أغسطس 2020 في الداخل".

وأشارت إلى أن الدورة تستهدف رفع رصيد المرشحات المعرفي فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونياً واجتماعياً وسياسياً، على أن تتناول جلسات التدريب صياغة برنامج انتخابي مستجيب لمتطلبات الوطن، التعريف بقانون مجلس الشيوخ و النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر، ومهارات تحديد الأولويات و الاحتياجات الوطنية، و بناء التحالفات والائتلافات الانتخابية، والخطاب الجماهيري المؤثر باستخدام الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة.

وتقدمت 3 سيدات للترشح على المقعد الفردي بالمحافظة، وهم الدكتورة أمل السيسي، أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وحياة سيد مكي وسعاد جابر، معلمات ضمن 23 مرشحا للانتخابات.

يشار إلى تخصيص 3 مقاعد بالنظام الفردي لمحافظة بني سويف التي أصبحت دائرة واحدة، وتخصيص 3 مقاعد بنظام قائمة الصعيد.