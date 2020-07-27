الهند تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية الاتحادية، اليوم، تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن وزارة الصحة أشارت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 49 ألفًا و931 حالة، مقابل 48 ألفًا و661 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وأوضحت الصحة الهندية، أن هناك 485114 حالة نشطة من الفيروس التاجي فيما تعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالوباء والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

باكستان: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 274 ألف حالة

وفي الجارة الباكستانية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 274 ألفا و289 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و842 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أنه تم تسجيل 118 ألفا و311 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 92 ألفا و73 حالة، ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و601 حالة.

فيكتوريا الأسترالية تسجل 532 إصابة جديدة بالوباء

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا، تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و696 حالة مؤكدة.

وقال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، دان أندروز، اليوم، "إن 6 أشخاص توفوا خلال اليوم الماضي، فيما تم اكتشاف 532 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولاية الواقعة جنوب أستراليا، والتي أصبحت بؤرة لتفشي الوباء"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف أندروز، أن أي شخص تبدو عليه أعراض المرض لا يمكنه الذهاب إلى العمل، ويتعين عليه إجراء اختبار للكشف عن الوباء، وإذا لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع فسوف نستمر في رؤية عدد الإصابات يرتفع بمستويات عالية.