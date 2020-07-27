يوم في ذاكرة التاريخ.. 27 يوليو رحيل "الدنجوان وملك الترسو والعالمي"

27 يوليو، يوم يذكره التاريخ سنويًا لرحيل ثلاثة من عمالقة الفن، وهم الدنجوان رشدي أباظة، ووحش الشاشة أو ملك الترسو فريد شوقي، والعالمي المخرج يوسف شاهين.

الدنجوان

يوم 27 يوليو من عام 1980 رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض دنجوان الشاشة رشدي أباظة، وهو في الخمسينات من عمره، في أثناء تصوير آخر أفلامه "الأقوياء"، واضطر صناع الفيلم إلى الاستعانة بالفنان صلاح نظمي، لأن يكمل المشاهد المتبقية لـ"أباظة" دون أن يظهر بوجهه.

قدَّم رشدي أباظة، ما يقرب من 160 عملا فنيا، منها أكثر من 12 فيلم مع السندريلا سعاد حسني، منها "صغيرة على الحب، الساحرة الصغيرة، أين عقلي، الحب الضائع، غروب وشروق"، ومع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قدم ما يقرب من 6 أفلام منها "لا وقت للحب، موعد غرام، أريد حلا".

واختير 12 فيلما لدنجوان الشاشة، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "جعلوني مجرمًا، حياة أو موت، رد قلبي، جميلة، إمرأة في الطريق، صراع في النيل، المراهقات، في بيتنا رجل، وإسلاماه، الزوجة 13، غروب وشروق، أريد حلا".

وحش الشاشة

في اليوم نفسه من عام 1998، رحل عن عالمنا وحش الشاشة فريد شوقي، في السبعينات من عمره، وعلى مدار مشواره قدم ما يزيد على 380 عملا فنيا ما بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة.

ومع السندريلا سعاد حسني، قدم فريد شوقي عددًا من الأفلام منها "الكرنك، فارس بني حمدان، لعبة الحب".

واختير نحو 14 فيلما لملك الترسو فريد شوقي، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "غزل البنات، أمير الإنتقام، زينب، ريا وسكينة، صراع في الوادي، جعلوني مجرمًا، الفتوة، باب الحديد، بداية ونهاية، وإسلاماه، الكرنك، السقا مات، إسكندرية ليه، خرج ولم يعد".

الدنجوان والملك

صداقة قوية في الحياة بعيدًا عن شاشة السينما جمعت بين رشدي أباظة وفريد شوقي، وذلك بعد أن جمعتهما عددًا من الأفلام منها "وإسلاماه، جعلوني مجرمًا، سلطان، كلمة شرف، رجل لاينام، بورسعيد، الأسطى حسن".

العالمي

وفي 27 يوليو 2008، رحل المخرج الذي بلغت شهرته إلى العالمية يوسف شاهين، بعد رحلة عطاء فني بدأت عام 1950 من خلال فيلم "بابا أمين"، وقدم خلالها مايقرب من 40 فيلمًا، وحصد كثير من الجوائز العربية والدولية، منها جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان عام 1997عن مجمل أعماله، خصوصًا وأنه ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، 5 مرات عن أفلام "ابن النيل، صراع في الوادي، الأرض، وداعًا بونابرت، المصير".

تصدر يوسف شاهين، قائمة الأكثر إخراجًا بقائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ 20 باستفتاء النقاد عام 1996 برصيد 12 فيلم وهى " ابن النيل، باب الحديد، الأرض، الناصر صلاح الدين، صراع في الوادي، اسكندرية ليه، العصفور، عودة الابن الضال، المهاجر، الاختيار، جميلة، حدوتة مصرية".

قدم يوسف شاهين، مع فريد شوقي عددًا من الأفلام منها "بابا أمين، صراع في الوادي، باب الحديد، نداء العشاق"، ولم يتعاون "شاهين" مع رشدي أباظة إلا من خلال فيلم "جميلة" مع ماجدة وأحمد مظهر.