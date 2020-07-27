فيديو.. الإفتاء: من يضع مخلفات الأضحية في الشوارع آثم

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المنظر الذي يتسببه بعض الأشخاص نتيجة وضعهم مخلفات الأضحية في الشوارع يمثل وضع الأذى في الطريق ويسيء إلى صورة الدين والوطن ويتسبب في الضرر خاصة في ظل الظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا، بدلا من البهجة والسرور.

وأضاف "عمران"، خلال اتصال عبر "الفيديوكونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن مثل هذا السلوك يعتبر من أشد الآثام وحرام، كما أنه منظر غير حضاري ويسيء صورة الدين، وهو شيء غير بسيط.

ودعا المواطنين بعدم وضع مخلفات الأضاحي في الشوارع واستبدال ذلك بطرق كثيرة إما أن تكون الأضحية عنده مكان في بيته بصورة حضارية وترضي الله، ولكن إخراج الذبيحة بهذه الصورة الكريهة ليس من الدين في شيء وسيقلب الثواب إلى إساءة.