"هل يجوز تقديم النقود بدلا من ذبح الأضاحي في العيد؟".. "الإفتاء" تجيب

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع حدد أن سلامة الأضحية الصحية، شرط مطلوب فيها، وإلا فإن المضحي لن يحصد جزاء الأضحية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن الأضحية أحيانا تكون صغيرة لكنها بلغت من وفرة اللحم ما يجعلها لمصلحة الفقير، ونقول إنها تكون أضحية يجازى صاحبها عنها.

وتابع: "الأضحية فيها جانبين، جانب نُظر فيه إلى العبادة، وهي عبادة خاصة بهذا الوقت، ونظر أيضًا فيها إلى أنها مصلحة للفقير وإطعامه باللحم، وهو أيضًا مصلحة للفقير، لكن إذا كان هناك في بعض الأحوال أن تكون الحاجة ماسة إلى ما هو أشد من الإطعام، وهنا يكون الأفضل أن تُقدم الصدقة فيما يكون الاحتياج إليه أشد مثل النقود، وما فيه الاحتياج فيه أشد يكون الثواب فيه أكثر".

وأردف: "لكن على العموم الأضحية عبادة خاصة إذا تيسر ووفت بالمقصود في هذا الوقت فنحن نقدم هذه الأضحية وفاءً بالأمرين".