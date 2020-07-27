رئيس حماية المستهلك عن مبادرة "مايغلاش عليك": فكرة عبقرية

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك"، مبادرة "عبقرية"، حيث تخدم كافة أطراف المنظومة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أن المصانع قدمت خلال هذه المبادرة خصم 10%، بجانب خصم 10% من قبل الدولة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.

وأوضح أن هذه المبادرة قوية، وتستهدف الوصول لمعدلات تنمية اقتصادية وزيادة المنتج والتصنيع المحلي، بمشاركة كافة الوزارات.وكانت الحكومة أطلقت أمس الأحد مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.