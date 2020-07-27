مفتي القدس يحذر من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، مؤكدا أنها تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع.

وشدد حسين، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، على أن سلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للأقصى تتحمل عواقب هذه الجرائم التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله، مطالبا بتكثيف الحضور في المسجد، الذي هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده، ضمن مسلسل واضح لتهويد القدس والاستيلاء على مسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

وجدد مطالبته الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية.وأكد حسين ضرورة التدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسة والمرابطين فيه، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.