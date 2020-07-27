الأورمان تستعد لذبح أضاحيها فى 4 مجازر بمحافظة قنا

تستعد جمعية الأورمان لذبح أضاحيها بمحافظة قنا داخل 4 مجازر معتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري، حيث سيجري الذبح في أول أيام العيد في مجزر قوص، وثاني أيام العيد بمجزر نجع حمادي، وثالث أيام العيد بمجزر فرشوط، ورابع أيام العيد بمجزر قنا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 30 عجل بلدي سيجري ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة قنا.

وأوضح شعبان، أن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويجري توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يجري اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع في شروط الأضحية.

وأشار إلى أن عملية التوزيع سوتشمل 29 قرية بمختلف مراكز محافظة قنا عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث يشمل التوزيع قرى نجع الحمر ونجع رفاعة والمعري والكتايتة والعليقات ونجع الكتايتة والخرانقة في مركز قوص، وقرى عزبة دنقل ونجع الزيوحة وبهجورة والرئيسية والشاورية ووبهو ونجع العبادية مركز نجع حمادي.

ويشمل التوزيع قرى العركي والحاج سلام والدهسه ونجع العرق بمركز فرشوط، وقرى نجع مريعز ونجع القاره والمحارزة مركز أبوتشت، وقرى الترامسه والحميدات نجع جريو وجزيرة دندرة ودندرة والطويرات ونجع الرد بمركز قنا، وقريتي فاو بحري ونجع العزازية بمركز دشنا، وقرية نجع العكرمي بمركز قفط.

وأطلقت الجمعية قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، والمشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.