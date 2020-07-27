رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد اصطفاف الجيش على الاتجاه الغربي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددّة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يستمع إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كل عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كل العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

الفريق محمد فريد يناقش مع القادة والضباط مجابهة التغيرات الحادة والسريعة خلال القتال

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة في أثناء سير أعمال القتال.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة مرورية على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة ينقل تحيات السيسي لرجال الجيش لما يبذلونه من تضحيات

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.