رئيس التحرير

محمود مسلم

أحد أبطال القوات المسلحة: "كميني وبلدي خط أحمر"

كتب:

شريف سليمان
08:46 م | الجمعة 24 يوليو 2020
الإعلامي أحمد فايق وأبطال من الصاعقة المصرية

الإعلامي أحمد فايق وأبطال من الصاعقة المصرية

تحدث الملازم أول عمرو عابد، عن عقيدة أفراد القوات المسلحة المصري، مؤكدًا أنها تتلخص في أن مصر تعتبر البيت الذي وُلد فيه، وأنه مسؤول عنه كضابط قوات مسلحة منوط به حماية المنزل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "مش عارف العقيدة دي اكتسبناها ازاي، وبقت في دمنا، بس مصر وحدودها والكمين اللي أنا مسؤول عنه خط أحمر".

وتابع: "لو الإرهابي جاي يتفجر، تعالى بس مش هيدخل، مصر بيت ومش هنسمح لحد يقرب له".

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة الجمعة، من برنامجه، 3 من أبطال الصاعقة، هم النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبداللطيف، والملازم أول عمرو عابد.

اقرأ المزيد:

ضابط الصاعقة متحدي الإعاقة: تعلمت في الجيش حب الوطن وعقيدة الولاء

بمشاركة بطل الصاعقة.. 11 مليون مشاهدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

بعد ظهوره بـ الاختيار.. "خالد دبابة" الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

مكافحة الإدمان يطلق حملة جديدة بمشاركة أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف الصاعقة: قوات الجيش مستمرة في تنفيذ مهامها

كلمات أغنية الشهيد منسي الجديدة بقلم وديع صاحب شعارات الصاعقة

صاحب شعارات الصاعقة يحكي عن حب الشهيد منسي للشعر.. وينشر قصيدة بخطه

"الصاعقة اتعملت للرجالة".. أغنية رددها الشهيد منسي وظهرت في "الاختيار"