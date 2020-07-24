أحد أبطال القوات المسلحة: "كميني وبلدي خط أحمر"

تحدث الملازم أول عمرو عابد، عن عقيدة أفراد القوات المسلحة المصري، مؤكدًا أنها تتلخص في أن مصر تعتبر البيت الذي وُلد فيه، وأنه مسؤول عنه كضابط قوات مسلحة منوط به حماية المنزل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "مش عارف العقيدة دي اكتسبناها ازاي، وبقت في دمنا، بس مصر وحدودها والكمين اللي أنا مسؤول عنه خط أحمر".

وتابع: "لو الإرهابي جاي يتفجر، تعالى بس مش هيدخل، مصر بيت ومش هنسمح لحد يقرب له".

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة الجمعة، من برنامجه، 3 من أبطال الصاعقة، هم النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبداللطيف، والملازم أول عمرو عابد.