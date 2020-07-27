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محمود مسلم

الصحة الكويتية: شفاء 684 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 55 ألفا و57 حالة

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12:37 م | الإثنين 27 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 684 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 55 ألفا و57 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 684 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 776 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 54 ألفا و373  متعافيا.

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