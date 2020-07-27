وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تاريخها في المنطقة عدواني

قال وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، أن تاريخ إسرائيل في المنطقة تاريخ عدواني.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، "متمسكون بقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وسندافع عن أرضنا ضد أي عدوان" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وتابع وزير الخارجية اللبناني، "نعول على المجتمع الدولي والدور العربي لحفظ أمن لبنان" مؤكدا "أؤيد سياسة الحياد الإيجابي ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى" لافتا إلى أن تصريحات لودريان عن لبنان تأتى فى إطار المصارحة بين الأصدقاء

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان،قال قبل 3 أيام ، إن لبنان أصبح على حافة الهاوية، وأنه في حالة لم يتم تنفيذ الإصلاحات الضرورية فقد يذهب لبنان إلى الهلاك، مشيرًا إلى أن الجميع في لبنان على دراية كافية بالوضع والطرق التي يجب اتباعها لإنعاش البلاد.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات في ختام جولة أجراها في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى لبنان، إن بلاده متضامنة مع الشعب اللبناني، وعلى استعداد لدعم لبنان شريطة سرعة إجراء الإصلاحات اللازمة.

وشدد لودريان، على أن فرنسا ترى وجوب أن ينأى لبنان بنفسه وسيادته وسلامة أراضيه عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، معربا في هذا الصدد عن تأييد بلاده لطرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بضرورة التزام لبنان الحياد في صراعات المحاور الإقليمية.

وأضاف المسؤول الفرنسي، أن "الرؤية الفرنسية للوضع الراهن في لبنان تقوم على 3 محاور: ضرورة التوصل إلى نتيجة في المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح قطاع الكهرباء حتى يمكن استقطاب الاستثمارات، واعتماد الشفافية في قانون الشراء العام".