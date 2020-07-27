برلماني تركي ينتقد تكدس المعتقلين في زمن كورونا: "تعذبون البشر"

يعيش المعتقلون بالسجون التركية أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة، حيث يقبع 24 سجينًا في زنزانة تتسع فقط لـ 12 سجينًا، دون إجراءات احترازية من الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن عدم توافر مستلزمات العناية الصحية وتعمد إدارات السجون إهمال نظافة عنابر السجون والزنازين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "كرت" التركية: انتقد نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أوضاع السجون في زمن كورونا المستجد، وقال إن 24 سجينًا يقيمون في زنزانة تتسع فقط لـ 12 شخصًا في سجن منيمن بمدينة إزمير التركية.

وأضاف أوغلو: أنتم تعلمون أن الطقس في إزمير رطب، ومن ثم سيمرض السجناء، حقًا أنتم تعذبون البشر.

جدير بالذكر، أن صحفية صحيفة "أوضه تي في" ميسر يلديز، التي اعتُقلت بتهمة التخابر، كشفت سابقًا عن مدى سوء الأوضاع داخل السجون، حيث أكد محاميها أنها تشكو من سوء الأوضاع والمعاملة التي لا تتسم بالآدمية.