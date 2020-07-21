ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تركيا إلى 221 ألفا و500

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، تسجيل 928 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.

وأشارت الوزارة التركية، إلى تعافي 1009 مرضى بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه " في الأيام الثلاثة الماضية، انخفض عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في 71 مقاطعة"، مضيفا: "لا يوجد مرضى في العناية المركزة في 21 مقاطعة".