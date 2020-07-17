تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 5458.. والإصابات تتجاوز 217 ألفا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في بلاده إلى 5458 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح قوجة، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 926 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 217799 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1014 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 199834 شخصا في حين يرقد 1226 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 402 مريض يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 41215 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من4.191 مليون تحليل.