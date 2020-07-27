الأمن اللبناني يدعو للالتزام بارتداء الكمامة لمنع تفشي كورونا

دعا جهاز الشرطة اللبنانية جميع اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي مقدمها ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأكدت قوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم، أن الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، يقتضي الالتزام التام بإجراءات الوقاية، مشيرة إلى أنه يُمكن تصنيع الكمامات في المنازل بسهولة ودون أي أعباء مادية أو تكاليف إضافية، وأرفقت قوى الأمن الداخلي ببيانها مقطع فيديو مصورا يوضح كيفية صناعة الكمامة في المنزل.

كانت قوى الأمن الداخلي قد بدأت قبل يومين في تنفيذ حملات على المنتجعات السياحية والشواطئ والمسابح والمطاعم في مناطق متفرقة من عموم لبنان، للتأكد من مستويات الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقامت بتحرير محاضر مخالفات بحق عدد من المؤسسات والجهات المخالفة، بعدما تبين عدم الالتزام بارتداء العاملين للكمامات وعدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية، وصدرت توصيات من وزارة الصحة بإغلاق البلاد بالكامل لمدة أسبوعين عدا المطار في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.