تعرف على شروط الالتحاق بالمدرسة بي تك للتكنولوجيا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة بي تك - B.TECH للتكنولوجيا التطبيقية في حي الاسمرات بمنطقة (تحيا مصر 4)، في الفترة من الاثنين 27 يوليو 2020 حتى السبت 8 أغسطس 2020 من خلال رابط التقديم https://bit.ly/MOE-B-TECH.

وأضاف شوقي، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ المدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة، وتضم 3 أقسام، تشمل: التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، والإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

شروط الالتحاق بمدرسة بي تك

أولا: على المتقدمين للالتحاق بالمدرسة أن تتوفر بهم الشروط الآتية:-

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019- 2020.

- الحد الأدنى للمجموع الشهادة الإعدادية 250 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائق طبيا.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ثانيًا: المستندات المطلوبة للتقدم:

صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019- 2020.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

ثالثًا: طريقة التقديم:

يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر المدرسة، وملء الاستمارة الإلكترونية على الرابط التالي: https://bit.ly/MOE-B-TECH

تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين، وفقًا لأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرس، إذ إنّ الهدف من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الاقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتم تخريج أول دفعة من مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2022 - 2023.