رئيس جامعة المنيا: 3 أيام دراسة أسبوعيا في تطبيق نظام التعليم الهجين

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها لبدء أعمال التنسيق للعام الجامعى الجديد، وخطط بدء العام الدراسى الجديد 2020 - 2021، موضحاً أن مجلس الجامعة أقر نظام التعليم الهجين خلال العام الجديد، على أن تكون الدراسة 3 أيام أسبوعياً، دون زيادة فى المصروفات، تقديراً للظروف الحالية.

وأضاف «عبدالنبى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات وطلبت 14 ألف طالب وطالبة فى كلياتها العشرين خلال العام الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان نتائج الفرق النهائية بحلول 15 أغسطس، وإجراء الامتحانات للطلاب المعتذرين فى كامل المنهج خلال سبتمبر المقبل.. وإلى نص الحوار..

ما إجراءات الجامعة لإتمام امتحانات السنوات النهائية.. ومتى ستظهر النتائج؟

- الجامعة حرصت على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتّبعة يومياً والمعلنة من وزارتى الصحة والتعليم العالى، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وتم تذليل العقبات، وحل المشكلات، وسوف يتم إعلان نتائج الفرق النهائية بكل كليات الجامعة على 15 أغسطس المقبل، وفى كليتى الهندسة والفنون الجميلة بعد انتهاء طلابهما من مشاريع التخرج فى 25 أغسطس، حرصاً من الجامعة على تقدّم الطلاب فى المواعيد المحدّدة لهم، لأداء الخدمة العسكرية.

الامتحانات فى سبتمبر للمعتذرين.. ولا زيادة فى المصروفات

كم طالباً تقدّموا باعتذار عن الامتحانات من الفرق النهائية؟

- 200 طالب، بنسبة لا تزيد على 1.5% من إجمالى الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان بالفرق النهائية بالجامعة، والبالغ عددهم 14800 طالب وطالبة بكليات الجامعة الـ20 ومعهد التمريض، وحدّدت الجامعة شهر سبتمبر لأداء امتحاناتهم فى كامل مقررات الفصل الدراسى الثانى بكامل درجات المواد.

وما خطتكم للدراسة خلال العام المقبل فى ما يتعلق بالتعليم عن بُعد؟

- سيتم تطبيق التعليم الهجين، بدءاً من العام الدراسى الجديد، وهو الذى يمزج بين كلٍ من خصائص التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد، على مدار 3 أيام أسبوعياً بالتبادل بين الطلاب، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات دراسية لا تزيد على 100 طالب بالكليات النظرية، و50 طالباً بالكليات العملية، بما يحقّق تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية لجميع الطلاب، وإحداث تغيير فى الفصول التقليدية، وتقليل الكثافة الطلابية بالكليات ذات الأعداد الكبيرة.

ووجّه مجلس الجامعة الكليات بوضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ النظام وفقاً لطبيعة الكليات، وتطوير وحدات تكنولوجيا المعلومات داخل الكليات، لتوفير الأدوات والوسائل للتواصل الإلكترونى، وتسجيل المقرّرات والتفاعل بين أساتذة المقرّرات والطلاب، تحقيقاً للأهداف التعليمية والاتصال الفعّال.

إجراءات صارمة خلال العام الجديد لحماية الطلاب من "كورونا" وسنُطبق التعقيم الدورى للمنشآت الجامعية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى

وما استعدادات العام الدراسى الجديد؟

- ستتخذ الجامعة عدة إجراءات خلال العام الدراسى الجديد للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب فى ظل أزمة كورونا، تتمثل فى التعقيم الدورى للمنشآت التعليمية والجامعية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، ونظام التعليم الهجين.

وأقر مجلس الجامعة عدداً من القواعد الجديدة للكنترولات سيتم التعامل بها بدءاً من العام الجديد، سواء كانت تتعلق بأعمال الرّصد، والجمع، والمراجعة للدرجات، وتفادى أخطاء التصحيح الإلكترونى، ومواعيد ظهور النتائج، وتعميم استخدام الجداول الإلكترونية، وإدخالها على برنامج «ابن الهيثم»، وتثبيتها لكل كليات الجامعة، ووقف التسجيل الورقى للطلاب بالكليات التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة، مع احتفاظ الطالب والمرشد الأكاديمى باستمارة تسجيله إلكترونياً فى موعد أقصاه شهر من بداية الفصل الدراسى.

وكم طالباً ستستوعبهم الجامعة خلال العام الجامعى الجديد؟

- تقدّمنا لـ«الأعلى للجامعات» بالأعداد التى يمكن أن تستوعبها الجامعة العام الجديد بـ14 ألف طالب.

وماذا عن المدن الجامعية فى ظل تطبيق نظام الهجين؟

- قُمنا بتخصيص غرفة لكل طالبين، وفى حالة استمرار أزمة كورونا سيتم تخصيص غرفة لكل طالب.

وهل سيتم زيادة المصروفات الدراسية؟

- لن يتم زيادتها ولا حتى مصاريف الخدمات، مراعاة لظروف أولياء الأمور والطلاب فى ظل الأزمة الراهنة.

وماذا عن الافتتاحات الجديدة التى ستشهدها الجامعة خلال الفترة المقبلة؟

- ستفتتح الجامعة عدداً من الإنشاءات الجديدة، منها وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعى بسعة 120 سريراً، ومع نهاية 2020 سيتم افتتاح مستشفى المنيا الجامعى بسعة 330 سريراً، ووافقت الجامعة على إنشاء مبنى تعليمى جديد داخل الحرم الجامعى لاستيعاب طلاب 10 برامج جديدة بمختلف كليات الجامعة.

التنسيق

قامت الجامعة بوضع خطة للاستعداد لتنسيق الجامعات 2020 - 2021، واستقبال الطلاب الراغبين فى استخدام معامل الحاسب الآلى بالجامعة، من خلال تجهيز المعامل داخل الحرم وفى الكليات والمدن الجامعية خارج الحرم، وفى كلية الآداب بمنطقة «شلبى»، والمدن الجامعية بنين وبنات بمنطقة «الإخصاص»، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، من توفير المطهرات، وإجراء التعقيم الدورى لجميع المكاتب أولاً بأول قبل وبعد الاستخدام من الطلاب، للمحافظة عليهم وعلى العاملين، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات.

وأنهت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة باختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية الموسيقية، من خلال وضع الجداول لأداء الاختبارات، وتوزيع الامتحانات على فترات فى اليوم الواحد.