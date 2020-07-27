غرفة الغوص تبحث عن الدولفين المصاب بالغردقة: ارسلوا إلينا أي معلومة عنه

دعت غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك المتواجدين بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر بإمدادها بأية معلومات عن الدولفين المصاب الذى تم رصده بالقرب من الشواطئ خلال الأيام الماضية.

وطالبت الغرفة من المتواجدين بالمدينة إرسال أي مقاطع فيديو أو صور أومعلومات عن حالة الدولفين العامة "مثل التنفس"، وكذلك موقع تواجده إن أمكن، مع الأخذ بالاعتبار عدم لمس الدرفيل المصاب أو الاقتراب منه أو التسبب في إزعاجه بأي طريقة لأنه على الأرجح في حالة صحية سيئة.

وأوضحت أنه في حالة رؤية الدولفين المصاب رجاء التواصل مع منظمة Care for Dolphins، أو الاتصال على البريد الإلكتروني environment@cdws.travel، لكي نتمكن من متابعة حالته الصحية.

وكانت منظمة Care for Dolphins "رعاية الدرافيل" قد أكدت عبر صفحتها على فيس بوك، أنه تم رصد خلال الأيام القليلة الماضية دولفين زجاجة هندى المحيط الهادى في منطقة الغردقة بمنصة مشوهة ويبدو كأن الفك السفلي مكسور، وأضافت أن الدولفين لديه ندبة على جانبه الأيسر من جسمه ربما بسبب مفترس أكبر مثل القرش وجرح آخر قريب من حظه.

وأشارت إلى انه يبدو أن الدلفين أيضًا رفيع جدًا ونشعر بالقلق الشديد من أنه لن يجعلها أطول من ذلك، لأنه ربما لا يمكنه الصيد بشكل صحيح وغير مناسب.

وناشدت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك الاتصال بها إذا رأي أحد الدلافين مرة أخرى في المنطقة مع ضرورة اتباع الإرشادات لتقليل التوتر والإزعاج للدلافين.