تفاصيل دعم غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أعضائها

أصدر مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم الثلاثاء، منشور رقم (4) لسنة 2020، لدعم أعضائها بتخفيض نسبة 50% لاشتراكات العضوية، ودعم العاملين بالقطاع بالإعفاء الكامل من مصروفات التجديد لبطاقات مزاولة المهنة، خلال أزمة القطاع الحالية التي يمر بها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " COVID-19".

وأكد البيان الذي أصدرته الغرفة، اليوم، أن هذا القرار جاء للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به، من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد، وفي إطار الدعم المباشر من جانب الغرفة لأعضائها للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحي وأعضاء الغرفة.

وكان المنشور كالتالي :

أولاً – تخفيض اشتراكات تجديد العضوية:

- تخفيض بنسبة 50 % عند تجديد العضوية لجميع المنشآت من أعضاء الغرفة، وذلك في ميعاد أول استحقاق لسداد الاشتراكات، على أن تستفيد كل منشأة من هذه الميزة مرة واحدة فقط عند أول تجديد للعضوية أي كانت سنة التقدم للتجديد.

- في حالة عدم تجديد العضوية بالنسبة للأعضاء الحاليين والمتأثرين بالأزمة، لن يجرى المطالبة بقيمة الاشتراكات المتأخرة لمدة سنة واحدة فقط، والتي جرى التوقف بها عن النشاط، بشرط أن يجرى التقدم بطلب رسمي لكل من وزارة السياحة والغرفة بالتوقف عن النشاط، مع الاستفادة من نسبة التخفيض عند التقدم لتجديد العضوية، وسيجري سداد الاشتراكات للسنة الجارية التي بدء بها إعادة التشغيل.

- بالنسبة للأعضاء الذين سبق لهم تجديد العضوية لمدة سنتان أو ثلاثة من قبل، سوف تستفيد من نسبة التخفيض عند أول تجديد للعضوية لها، على أن تمنح نسبة التخفيض عن سنة واحدة فقط، مع إمكانية التجديد لأكثر من سنة في حالة رغبة المنشأة لذلك.

- في حالة إثبات مخالفة أي منشأة سواء بالتشغيل وممارسة النشاط، أو الإعلان والتسويق بدون عضوية سارية من الغرفة وترخيص ساري من وزارة السياحة، سوف يجري توقيع العقوبات المقررة، مع عدم إمكانية استفادة المنشأة من مبادرة التخفيض التي أعلنت عنها الغرفة، وسوف تكون مطالبة بسداد كافة المستحقات كاملة عند تجديد العضوية.

ثانياً – تخفيض اشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة:

- تخفيض بنسبة 50 % لاشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة حتى تاريخ 30 يونيو 2021.

ثالثاً – إعفاء من مصروفات تجديد بطاقات مزاولة المهنة للعاملين لعام 2020

- إعفاء بنسبة 100% من قيمة التجديد، وذلك بمد العمل بالبطاقات الصادرة من الغرفة والمنتهية بتاريخ 31 يناير 2020، لتنتهي بتاريخ 31 يناير ،2021 دون تحمل أي أعباء أو مصاريف لتجديدها.

- تخفيض بنسبة 50% للمتقدمين لأول مرة لإصدار بطاقات مزاولة المهنة للسنة الحالية طبقاً لقرار مجلس الإدارة، مع ضرورة التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة. (سوف يُعلن عنها بمنشور لاحق).