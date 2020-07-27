قفزة جديدة في أسعار الذهب ويرتفع إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى ما يقرب من 20 جنيها في أسواق المالي، اليوم، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 24 مبلغ 997 جنيها للجرام مقابل 978 جنيها للجرام، أمس.

وسجل عيار 21 مبلغ 873 جنيها للجرام بدلا من 856 جنيها للجرام، أمس، وكذلك عيار 18 الذي سجل 748 جنيها للجرام مقابل 734 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و985 جنيها.

وقالت رويترز ان الذهب ارتفع لمستويات قياسية يوم الاثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة "كوفيد-19".

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في "إيه.إن.زد" إن الذهب في وضع ممتاز للتحرك صعودا، وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وتابعت: "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي".

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1% إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4% إلى 2250.47 دولار.