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أسعار الذهب اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:23 ص | الأحد 26 يوليو 2020
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو الحالي، بعد عدد من الارتفاعات خلال الأيام الماضية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 966 و968 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 845 و847 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 724 و726 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيها.   

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