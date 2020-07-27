تجهيز 23 مجزر لذبح الأضاحي في الجيزة مجانا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

وقال المحافظ إنّ مديرية الطب البيطري انتهت من تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الاضاحي بالمجان.

وشملت المجازر، مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجازر العياط والمتانيا بالعياط، ومجازر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجازر القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر رينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا على المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع والبيئة، إذ قرر محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية، وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.