محافظ الجيزة: سنتعامل بجدية مع ملف طلبات التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أهمية التعامل الجاد والحازم مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وسرعة البت في الطلبات التي سبق تقديمها أو التي جاري تقديمها من قبل المواطنين حاليا من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا، وذلك في موعد غايتة شهرين.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة مع رؤساء اللجان الفنية المُشكلة للبت في طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات في طلبات التصالح المقدمة، ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء اللجان على ضرورة انعقاد اللجان ثلاثة أيام أسبوعيا وإعداد تقرير دوري وبيان بالطلبات التي تم قبولها والطلبات التي رفضت، مشددا على عدم قبول الطلبات الخاصة بالمخالفات والحالات التي لا يجوز التصالح فيها كما تطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى مخالفات الجراجات، مشددا على عدم التصالح على مخالفات الجراجات التي يمكن إعادتها إلى حالتها وإعادة استخدامها وباستثناء الحالات التي يستحيل إعادتها مرة أخرى لحالاتها.

وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم سواء أثناء البت في طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل هذه المعوقات.

وأكد محافظ الجيزة أن مجهودات إزالة مخالفات البناء مستمرة على مستوى المحافظة ولن تتوقف لردع المخالفين وتحقيق الانضباط.