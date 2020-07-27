مصر والسعودية يبحثان التصدي للدول الساعية للتوسع على حساب الأمن العربي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إنهما بحثا طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش مباحثاته مع نظيره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنهما تواصلا مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة مؤخرا حول الأوضاع في ليبيا، وأكدا الموقف المصري الثابت بشأنها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.