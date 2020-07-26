واشنطن: ليس هناك إلا الحل السياسي لوقف نقل المرتزقة إلى ليبيا

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن بلادها ضد تدفق المرتزقة إلى ليبيا، حيث تشجع على العودة إلى المفاوضات على المستوى الدبلوماسي والمستوى الاقتصادي في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "الحل لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا هو الحل السياسي، وليس هناك آخر".

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ومن ثم فإننا ندعم عمليات الأمم المتحدة ونشجع جميع الأطراف المعنية باحترام القرارات الأممية".