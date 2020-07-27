شركات منطقة اليورو تواصل الحصول على الائتمان المصرفي في يونيو

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد 3 أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3% المسجلة في مايو، والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.

وفي غضون ذلك استقر نمو إقراض الأسر عند 3% للشهر الثالث على التوالي.