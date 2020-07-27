شركات منطقة اليورو تواصل الحصول على الائتمان المصرفي في يونيو
كتب:
وكالات
02:14 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد 3 أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3% المسجلة في مايو، والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.
وفي غضون ذلك استقر نمو إقراض الأسر عند 3% للشهر الثالث على التوالي.