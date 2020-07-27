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مستشار سفارة البحرين ينشر فيديو للهبوط الأرضي: نجونا من موت محقق

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محمد عزالدين
01:55 م | الإثنين 27 يوليو 2020
سفارة البحرين

سفارة البحرين

نشر هاني فاروق، مستشار سفارة مملكة البحرين لدى مصر للإعلام، صورا لهبوط أرضي داخل سفارة البحرين بعد تصدع العقار المجاور للسفارة "عمارة الشربتلي" أمس، وأرجع البعض سبب الهبوط لأعمال الحفر بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وعلق فاروق قائلا: "فيديو جديد وحصري بالشرح يظهر الهبوط الأرضي والتصدعات داخل حرم السفارة، والتي حدثت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 26 يوليو 2020م".

وتابع: "صور خاصة ومقاطع فيديو أنشرها تباعا لمن يريد معرفة الوضع عن قرب". 

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