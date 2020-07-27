رئيس حي غرب المنصورة يتفقد ميدان الشيخ حسانين استعدادا لافتتاحه

تفقد المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة الأعمال الجارية بميدان الشيخ حسانين استعدادا لافتتاحه، وذلك بحضور العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والمهندس عبد الحميد المصري، مدير مديرية الطرق، ومحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى، ومحمد الغضبان مدير النظافة، ونادر محمد متابعة المحافظة

ووجه رئيس حي غرب المنصورة القائمين على أعمال التطوير داخل الموقع بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة بتطوير الميدان.

وأكد بغدادي، خلال الجولة على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بالميدان والشوارع المطلة علية، ورفع كفاءة الإنارة بالمكان، ورفع كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الميدان أول بأول ومنع إقامة أي أسواق بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق المحيطة بالميدان لأنها تعد من أكبر المناطق التجارية داخل مدينة المنصورة ويتردد عليها اعداد كبيرة من المواطنين.

يذكر أن محافظة الدقهلية وضعت خطة لتطوير الميادين الرئيسية بالمحافظة.