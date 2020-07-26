افتتاح تطوير وتحديث كلية التجارة جامعة المنصورة من مواردها الذاتية

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، المرحلة الأولى لعمليات تطوير وتحديث كلية التجارة، والتي نُفذت من الموارد الذاتية للكلية.

حضر الافتتاح عمداء 4 كليات وهم، الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، والدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبد الله جاد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، بالإضافة إلى وكلاء الكلية كل من الدكتور طارق غلوش، والدكتور عبد العزيز حسن والدكتورة سماح حافظ وأسامة موسى أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور محمد عطوة، إن عمليات التطوير بالكلية اشتملت علي مبنى البرامج النوعية المتميزة لبرامج MBA الماجستير المهني، DBA الدكتوراه المهنية، MACC- برنامج التمويل والاقتصاد، FEP ماجستير مهني محاسبة، وهو دور خفيف جرى بناءه أعلى مدرج عبد اللطيف أبو العلا على مساحة 900 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و 660 ألف جنية من موارد الكلية الذاتية.

وأضاف عطوة، أن المبنى يضم 3 مدرجات يستوعب المدرج 84 طالبا بإجمالي 252 طالبًا، وجميع المدرجات مكيفة ومزودة بأحدث وسائل العرض التعليمية ومغطاة بشبكة الواي فاي، ويضم 3 قاعات متنوعة مختلفة التصميم لتتناسب مع متطلبات الدراسة وجرى مراعاة للمتطلبات الانسانية فقد جرى عمل أسانسير ومدخل وحمامات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عميد تجارة المنصورة، إلى أنه جرى افتتاح مركز التدريب الدولي للتنمية البشرية والاستشارات المعتمد من جهاز التنظيم والإدارة، حيث جرى تجهيزه بتكلفة قدرها 4 مليون و 890 ألف جنيه بموارد الكلية الذاتية على مساحة 700 متر.

وقال إن المركز يخدم الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا، والطلاب والوافدين داخل الجامعة وخارجها ويضم معملا للغات مزودا بأحدث الأجهزة الصوتية وقاعة استراتيجية للأعمال التسويقية، وقاعة العصف الذهني، قاعة باحث لخدمة الباحثين وأخرى للمبرمجين، بالإضافة إلى المكاتب الإداري، مؤكدًا أن هذه القاعات تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة والتي تسمح بطرق جديدة ومتنوعة للتدريب.

وجرى افتتاح مبنى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاستراحة، حيث جرى تطوير المبنى وعمل مخرجا للطواريء، بالإضافة إلى تجديد دور فندقي على أعلى مستوى كاستراحة لأعضاء هيئة التدريس والمغتربين منهم.

حضر الافتتاح من كلية التجارة كل من، الدكتور بشير البنا أستاذ متفرغ بقسم المحاسبة، الدكتور ناجي خشبة أستاذ متفرغ بقسم الإدارة ، الدكتور حمدي الهنداوي رئيس قسم الاقتصاد، الدكتورة حميدة النجار رئيس قسم إدارة الأعمال، الدكتورة مروة حسان رئيس قسم المحاسبة، الدكتور تامر العشري مدير النشر الإلكتروني، الدكتور عبد السميع تحسين مسئول الإشراف على المشروعات الكبرى، الدكتور مصطفى حمدي مدير وحدة الجودة.