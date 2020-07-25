تنفيذ المرحلة الأولى من محطة محولات مدينة المنصورة الجديدة

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جار تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 500 ميجا فولت أمبير، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة نحو 14 فدانا لتغذية المدينة بتكلفة 440 مليون جنيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المحطة تتكون من مبنى التحكم، مبنى Gis 220، المحولات، الجانتري والمهمات، السور الخارجي، مضيفا أن مراحل عملية تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر داخل الموقع علي حدود المحطة.

ونوه بأنه جار تنفيذ أعمال تشطيبات السور الخارجي، وأبراج الخرسانة وغرفة الحارس، لافتا إلى أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات لمبنى الكنترول، منوها بأنه جرى الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لحوائط المحولات وتشطيبها، وجار تنفيذ أعمال الأعمدة frames والحوائط لمبنى Gis، وجار أعمال تنفيذ القواعد المسلحة لـGantry، وكذا الانتهاء من أعمال تنفيذ مبنى عنبر الجنود.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الهدف من إنشاء المحطة هو تغذية مدينة المنصورة الجديدة بالكامل، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع (المدن الذكية) ،التي ستصبح حلم عالمي على أرض دلتا مصر.