الأعلى للإعلام يشكل لجنة تراخيص القنوات برئاسة الصالحي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة تراخيص القنوات وشركات إعادة البث والـSNG وشركات نقل المحتوى برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس.

وضمت اللجنة في عضويتها، فرحناز طارق عبدالبارى ممثل جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد أحمد إبراهيم ممثلا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووائل حسين عزت ممثلا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونشوى حامد الشريف، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه.

وتختص لجنة تراخيص القنوات وشركات إعادة البث بفحص ودراسة طلبات التراخيص التي ترد إلى المجلس، وتعد تقريرا برأيها يعرض على المجلس للبت فيه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.