تنسيقية شباب الأحزاب: سنطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قالت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا حصلنا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على تصريح بالمتابعة الوثيقة لانتخابات مجلس الشيوخ، وهذا ما ستعمل عليه غرفة العمليات التابعة للتنسيقية والمركز الإعلامي، مضيفة أننا لدينا مئات المتابعين الذين سيرصدوا العملية الانتخابية، بأغلب المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهناك تقارير تتابع ما يحدث لحظة بلحظة، خاصة أننا لدينا 5 مرشحين.

وأضافت صابر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Dmc، أننا نعمل جميعا سواء لرصد المشهد الانتخابي أو دعمهم وتوثيق العملية الإنتخابية، مشيرة إلى أن الذين حصلوا على ترخيص بمتابعة الإنتخابات تجاوز عددهم الـ1300 تقريبا وسيتواجدوا في أغلب محافظات الجمهورية، لتغطية العملية الانتخابية.

وتابعت: أن الغرفة ذاتها بها العشرات من قيادات شباب التنسيقية، سينقلوا المشهد من مختلف اللجان ويحللوه، وأنه سيتم الإعلان عن جميع الخدمات التي ستقدمها التنسيقية، ليستطيع المواطنين التواصل معنا مباشرة، في حالة وجود أي تعليق على المشهد الإنتخابي.